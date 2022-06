Descentralização de competências. Rui Moreira diz que se "corre atrás do prejuízo"

O presidente da Câmara Municipal do Porto lamenta que se ande a "correr atrás do prejuízo" na gestão da descentralização. Rui Moreira participou numa reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto, que juntou também as ministras da Saúde e da Coesão Territorial.