Descentralização. Supremo Tribunal Administrativo não se considera competente para julgar providência da Câmara do Porto

a segunda maior Câmara do país decidiu abandonar a Associação Nacional de Municípios por não admitir passar uma carta branca para quer alguém negoceie em seu nome. Recorde-se que Estão em causa as negociações com a administração central sobre as novas competências nas áreas da Saúde e da Coesão Social, bem como o respetivo envelope financeiro.





Essa transferência já aconteceu no sector da Educação, ficando a autarquia com a gestão dos edifícios. Mas a respetiva transferência de verbas é julgada claramente insuficiente pelo presidente da Câmara.



Agora a autarquia não pode recorrer para o Tribunal Constitucional e decidiu que vai apresentar uma exposição à provedora da Justiça.