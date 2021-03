Desconfinamento. Marcelo abdicou de discurso

António Costa diz que não há mistério nenhum e que ambos combinaram esta forma de comunicação.



Antes desta reação do chefe do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou à RTP ter dito "tudo o que tinha a dizer" sobre o assunto e remeteu para o discurso da tomada de posse, quando pediu um desconfinamento "com sensatez e sucesso".