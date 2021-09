Desconfinamento. Marcelo espera que até ao fim do ano a vida volte a "normalizar"

Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa disse que os "sinais são muito bons" e espera que até ao fim do ano a vida dos portugueses possa estar normalizada.



O chefe de Estado alerta, no entanto, que é necessário continuar a "acompanhar o que se passa".



"Se continuar assim, como tem sido, não há dúvida de que se está a caminhar no sentido de normalizar a vida das pessoas", declarou.