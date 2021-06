Desconfinamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não podemos "nem facilitar, nem alarmar"

Lisboa não vai avançar no desconfinamento previsto devido ao índice de incidência de contágios elevado.Também o primeiro-ministro António Costa diz que Lisboa não pode nem vai ter um tratamento de favor diferente do resto do país.Mas não é só Lisboa. Odemira, Vale de Cambra e Braga também ficam no mesmo patamar de desconfinamento, referindo o autarca bracarense Ricardo Rio que não foi surpresa nenhuma a decisão para este concelho nortenho.