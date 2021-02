Despesa feita pelo Governo ficou abaixo do limite previsto no orçamento suplementar

A maior parte dos encargos do Estado no combate à crise pandémica foi para as garantias, moratórias e outras formas de ajuda económica às famílias e empresas. As medidas com impacto direto nas contas públicas, como o lay-off, representam apenas uma pequena parte do esforço das contas públicas.