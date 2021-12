Detenção de Rendeiro. Governo felicita PJ enquanto partidos sublinham falhas da Justiça

O primeiro-ministro falou aos jornalistas após discursar no XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e aproveitou para felicitar a Polícia Judiciária.António Costa não quis antecipar uma data para a extradição de Rendeiro para Portugal.na detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, recusando ainda comentar o processo judicial que prossegue.

João Rendeiro, que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva, num processo por crimes de burla qualificada, estava no estrangeiro e em parte incerta, fugido à justiça.

A detenção de Rendeiro esta madrugada mereceu aplauso dos partidos mas não abafou as críticas às decisões judiciais que permitiram a fuga do ex-banqueiro, foragido nos últimos dois meses e meio.

O PSD, pela voz da deputada Monica Quintela, referiu que "a Justiça não está maravilhosa", apesar do sucesso na detenção de João Rendeiro.

"A detenção de João Rendeiro na África do Sul valoriza extraordinariamente o trabalho da nossa PJ, que está de parabéns pelo trabalho intenso, silencioso e extremamente eficaz ", referiu entretanto o Chega em comunicado emitido pela direção nacional.





Pela voz do seu líder, André Ventura, o Chega apelou depois ao reforço de meios da Polícia Judiciária. apelou depois ao reforço de meios da Polícia Judiciária.

Catarina Martins, no Algarve, felicitou a Polícia Judiciária pela detenção de Rendeiro mas aproveitou paraque permitem a fuga de quem viola a lei.João Oliveira, presidente do Grupo Parlamentar do PCP, preferiu aplaudir a "ação competente" da Polícia Judiciária, lembrando as dificuldades criadas pela falta de meios.