Os advogados de defesa pediram novos documentos relativos às buscas feitas na Madeira na passada quinta-feira, o que acabou por atrasar os trabalhos. O primeiro interrogatório foi, assim, adiado para segunda-feira.O advogado do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, confirmou a renúncia do seu cliente ao cargo, explicando que "entendeu que nas circunstâncias atuais deveria renunciar ao cargo".