Deu entrada no Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização da lei laboral

As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas no Parlamento em julho, apenas com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP.



Já em 2008, o Tribunal Constitucional tinha chumbado uma medida referente ao período experimental, mas que na altura abrangia todos os trabalhadores. Entendia que a norma violava o direito à segurança no emprego e o princípio da proporcionalidade.



Agora, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou as alterações, e considerou que a fundamentação dos juízes, feita há 11 anos, não é válida neste caso. O pedido de fiscalização é um texto comum do PCP, Verdes e Bloco de Esquerda.