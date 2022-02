Dez elementos da Comissão Política Nacional do PAN renunciam ao cargo

Dez elementos da Comissão Política Nacional do PAN renunciam ao cargo. Os dirigentes do partido alegam "total asfixia democrática interna" e dizem que sem a realização de um Congresso extraordinário, depois do chumbo do Tribunal Constitucional aos novos estatutos, metade dos dirigentes da Direção Nacional fica sem direito de voto.