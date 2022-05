DGPC tem 1,1 ME para intervenção no Convento de Cristo

A informação foi divulgada pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, numa audição parlamentar da tutela da Cultura, dirigida pelo ministro Pedro Adão e Silva, nas comissões de Cultura e de Orçamento e Finanças, a propósito do Orçamento do Estado para 2022.

Em resposta a uma questão colocada pelo partido Chega, sobre o estado de conservação da Janela do Capítulo do Convento de Cristo, Isabel Cordeiro explicou que no orçamento deste ano de projetos da DGPC estão contemplados 1,1 milhões de euros "para uma intervenção ao nível das coberturas e na própria janela" do monumento.

Segundo Isabel Cordeiro, aquela verba ainda se insere "no final do quadro do Portugal 2020".

A secretária de Estado recordou ainda que o Convento de Cristo será um dos monumentos a ser intervencionado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que dedicará, no total, 105 milhões de euros para a "requalificação e conservação de 46 museus, monumentos e palácios nacionais".

Neste "monumento emblemático" estão previstas, "para intervenção em 2023 com projeto a ser executado", obras no pátio e nos claustros e uma intervenção que "vai permitir abrir ao público o castelo que está integrado no complexo monumental e que está fechado", disse Isabel Cordeiro.

De acordo com o plano divulgado pelo governo no final de 2021, o PRR prevê 4,4 milhões de euros para intervenção no Convento de Cristo.