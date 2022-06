Direção da bancada promove hoje jantar para "agradecer serviços prestados" a Rui Rio

Numa mensagem de correio eletrónico enviada aos deputados e a que a Lusa teve acesso, Paulo Mota Pinto justifica a oportunidade do jantar com o aproximar do momento em que Rui Rio "vai cessar funções como presidente do partido, funções que exerceu nos últimos quatro anos".

"A direção do Grupo Parlamentar entende dever promover, antes ainda desse momento, um jantar para o assinalar e para agradecer os serviços prestados pelo Dr. Rui Rio nos seus vários mandatos", acrescenta o presidente da bancada.

Na mensagem, informam-se os deputados que Rui Rio "acedeu a essa intenção da direção do Grupo Parlamentar, embora entenda que não deve usar da palavra nesse jantar, tendo em conta a proximidade da eleição de novos órgãos nacionais em Congresso e da sua própria substituição".

Rui Rio já disse que só se deverá manter em funções como deputado até setembro e que a saída do cargo de presidente do PSD representará "um ponto final parágrafo" na sua vida política.

Rio foi eleito pela primeira vez presidente do PSD em 13 de janeiro, derrotando Pedro Santana Lopes, e foi reeleito em 2020, contra Luís Montenegro, e em dezembro de 2021, contra Paulo Rangel.

Luís Montenegro foi eleito o 19.º presidente do PSD em eleições diretas realizadas em 28 de maio, com 72,5% dos votos contra 27,5% de Jorge Moreira da Silva.

O 40.º Congresso do PSD, que consagrará o novo líder e em que serão eleitos os restantes órgãos nacionais, realiza-se entre sexta-feira e domingo, no Porto.