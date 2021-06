Direção dá hoje o primeiro passo para adiar o congresso para setembro

O cenário de o Congresso Nacional do PS ser adiado para a primeira quinzena de setembro foi avançado pelo "Observador", no passado sábado, e deverá ser confirmado nos próximos dias.

Numa nota enviada à agência Lusa, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, disse que "a Comissão Permanente reúne hoje pelas 18:30 para avaliar sobre as condições de saúde pública, os termos e o momento em que o XXIII Congresso do PS poderá ser realizado".

"Essa avaliação será transmitida à COC, que avaliará e melhor decidirá sobre a possibilidade do adiamento do congresso. A decisão será formalmente comunicada ao presidente do partido, Carlos César, para que possa tomar a decisão de convocar a Comissão Nacional" do PS, adiantou.

Segundo José Luís Carneiro, "ouvida a COC, compete à Comissão Nacional do PS apreciar e decidir sobre o adiamento" do congresso.

O Congresso do PS, que terá cerca de 1500 delegados, entre eleitos e inerências, está marcado para os dias 10 e 11 de julho em 14 locais distintos do país por razões de prevenção da covid-19.

No entanto, o crescimento do número de infeções, sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa, levou a direção do PS a equacionar a possibilidade de o congresso ser adiado para setembro.

Caso se confirme o afiamento do congresso para setembro, os dias mais prováveis são 11 e 12, tendo em conta que os socialistas defendem a realização de eleições autárquicas no dia 26 desse mesmo mês.