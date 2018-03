Partilhar o artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional Imprimir o artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional Enviar por email o artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional Aumentar a fonte do artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional Diminuir a fonte do artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional Ouvir o artigo Direção de Cristas eleita com menos de 90% e perde três lugares no Conselho Nacional

Tópicos:

Abel Matos, CDS, D Ávila, Gondo, Xavier,