Direção de Rio diz ter maioria no Conselho Nacional com soma de várias listas

Em declarações à Lusa, Silvano afirmou que a votação de hoje, no 39.º Congresso do PSD, permite à direção ter "mais de 50%" dos lugares do Conselho Nacional.

"Em relação às eleições anteriores, é uma subida significativa", afirmou.

Nestas contas, o secretário-geral reeleito soma, pelo menos, os votos da lista oficial, encabeçada por Pedro Roseta (187), com os conseguidos pelas listas de Carlos Eduardo Reis (97), Catarina Rocha Ferreira (70) e Lina Lopes (17).

José Silvano admitiu que a direção perdeu a presidência do Conselho Nacional de Jurisdição, por 34 votos, mas mantém a presidência da Mesa do Congresso, que, ao contrário do habitual, tinha uma lista opositora.