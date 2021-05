Direita e extrema-direita reúnem-se em convenção de movimento europeu

Francico Rodrigues dos Santos dos CDS disse que a obsessão de ser do centro é fazer fretes ao PS, numa crítica implicita ao PSD, enquanto João Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal, avisou Rui Rio que não conte com Iniciativa Liberal para fazer jogo de esquerda.