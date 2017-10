Diretas no PSD agendadas para 13 de janeiro

RTP09 Out, 2017, 23:20 / atualizado em 09 Out, 2017, 23:51 | Política

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do PSD, José Matos Rosa, no final do Conselho Nacional do partido, segundo o qual a proposta foi aprovada "por esmagadora maioria".



Em cima da mesa, estava outra proposta que previa diretas a 9 de dezembro e congresso em janeiro.



Segundo o regulamento e cronograma hoje aprovados, caso haja mais de dois candidatos e nenhum obtenha maioria absoluta, a segunda volta das diretas realiza-se a 20 de janeiro.



Matos Rosa indicou ainda que o prazo limite para a entrega de candidaturas e moções de estratégia global será 2 de janeiro de 2018 e a campanha eleitoral decorrerá entre 2 e 12 de janeiro, num total de dez dias.



Já o pagamento de quotas para a inclusão nos cadernos eleitorais e o rateio de delegados terá como data limite 15 de dezembro.



O secretário-geral do PSD anunciou ainda que o próximo Congresso será também de revisão estatutária: neste caso, a data limite para apresentação de propostas de alteração dos estatutos será a 31 de janeiro, que é também a data para a entrega de propostas temáticas.



Matos Rosa indicou também que a data limite para inscrição de delegados ao congresso será 25 de janeiro.



O Congresso realiza-se a 16, 17 e 18 de janeiro em Lisboa.



Foi a segunda reunião no prazo de uma semana, depois de Pedro Passos Coelho ter anunciado que não vai recandidatar-se à presidência do PSD.



Na terça-feira, quando anunciou que não se iria recandidatar a um novo mandato como presidente do PSD, Passos Coelho disse que, embora não se demitisse, tinha "disponibilidade para poder sair um pouco mais cedo" e sugeriu eleições diretas em dezembro, "se for esse o desejo do Conselho Nacional".

Rio e Santana poderão estar na corrida

A reunião decorre quando o antigo presidente da Câmara Municipal do Porto Rui Rio já anunciou que irá apresentar a sua candidatura à liderança do PSD na próxima quarta-feira, em Aveiro.



Por sua vez, o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes afirmou à SIC estar a ponderar essa possibilidade e escreveu um artigo no Correio da Manhã adiantando que está a trabalhar num programa para o partido.



Na quinta-feira à noite, o ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou que tinha decidido não se candidatar à liderança do partido "por razões pessoais e políticas", que não precisou, e prometeu "total equidistância" em relação às candidaturas que viessem a surgir.



Na sexta-feira, numa nota enviada à agência Lusa, foi a vez de o eurodeputado Paulo Rangel anunciar que não se iria candidatar à liderança do PSD, "por razões familiares", adiantando que também se iria manter neutro face a futuras candidaturas.



O antigo líder da Juventude Social Democrata (JSD) Pedro Duarte excluiu-se igualmente da corrida, no sábado, em declarações à agência Lusa.

Passos assumiu responsabilidade

No passado domingo, na noite das eleições autárquicas, Pedro Passos Coelho assumiu a responsabilidade por "um dos piores resultados de sempre" do PSD e admitiu não se recandidatar à liderança.



"Farei uma reflexão aprofundada sobre as condições para me submeter a um novo mandato", disse o ex-primeiro-ministro, referindo-se às eleições diretas que estavam previstas para o início de 2017.



Na terça-feira à tarde, Passos Coelho anunciou perante a Comissão Política Nacional do PSD que não se iria recandidatar a um novo mandato, e à noite explicou sua decisão numa intervenção em Conselho Nacional, aberta à comunicação social.



Passos Coelho argumentou que, se ficasse, "estaria em permanência a combater o preconceito e a ideia feita de que estava agarrado ao poder" e defendeu que "uma nova liderança por parte do PSD e da estratégia associada terá melhores possibilidade de progressão e sucesso".



Nas eleições autárquicas de domingo, o PSD perdeu oito presidências de câmaras municipais face a 2013, ano em que tinha registado o seu pior resultado, ficando agora com 98 (79 sozinhos e 19 em coligação).



Em termos de votação nacional, o PSD obteve, sozinho, 16,08%, dos votos, uma percentagem ligeiramente abaixo dos 16,70% de há quatro anos.



Segundo os estatutos do PSD, "os mandatos dos órgãos eletivos do partido são de dois anos, a partir da data da eleição".



As anteriores diretas, que elegeram Passos Coelho pela quarta vez, com 95% dos votos, realizaram-se em 5 de março de 2016, seguidas de um Congresso nos dias 1, 2 e 3 de abril, em Espinho.



C/ Lusa