Discurso de Jerónimo de Sousa encerrou a 45.ª edição da Festa do Avante

Jerónimo de Sousa avisa que irá lutar pela ruptura e alternativas necessárias por cada medidas para o povo. No discurso de encerramento da Festa do Avante, o secretário-geral do PCP acusou o Governo de propaganda e reafirmou que o plano de recuperação não serve para o país.