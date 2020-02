Discurso de Rui Rio foi "mobilizador", mas PSD não pode parecer o PS

Foto: José Coelho - Lusa

Depois do discurso de Rui Rio o antigo líder parlamentar, Hugo Soares, disse que o PSD não pode nem deve ser parecido com o PS. Também Alberto João Jardim, Miguel Albuquerque e Fernando Negrão comentaram o discurso do líder do PSD no primeiro dia do Congresso, em Viana do Castelo.