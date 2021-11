Data das directas e direitos de voto polarizam discussão no Conselho Nacional do PSD

O presidente do PSD e recandidato Rui Rio defendeu hoje que todos os militantes ativos do partido, cerca de 80 mil, possam votar nas eleições diretas para escolher o próximo líder, mesmo sem as quotas pagas.Esta proposta foi feita por Rio na sua intervenção inicial perante o Conselho Nacional que decorre à porta fechada.Na mesma intervenção, Rio formalizou a proposta para antecipar as diretas para 20 de novembro e o Congresso para 10, 11 e 12 de dezembro.O prazo limite para pagamento de quotas estava fixado em 17 de novembro e, por enquanto, apenas 27.700 militantes tinham a quota em dia.A proposta de Rio pretende abrir as diretas aos cerca de 83.000 militantes ativos, ou seja, os que pagaram pelo menos uma quota nos últimos dois anos.De acordo com relatos feitos à Lusa, Rio disse que, por sua vontade, até se realizariam primárias (abertas a simpatizantes), mas considerou não haver tempo e não ser possível alterar agora as regras.Assim, para diminuir a participação dos militantes com a antecipação das diretas (que encurtaria também o prazo limite para pagar quotas), Rio propôs a dispensa "excecional do pagamento de quotas para todos os militantes ativos".Nas últimas diretas, vigorou um novo regulamento de quotas, criado pela direção de Rui Rio. Em 2020, tinha sido o candidato Luís Montenegro a propor a abertura dos cadernos, proposta na altura recusada.





Fundamentos para uma mudança de posição



O presidente do PSD e recandidato justificou a sua mudança de posição sobre a abertura das diretas a militantes sem quotas pagas pela "situação excecional", questionando "quem tem medo de eleições".



Em declarações aos jornalistas num intervalo do Conselho Nacional extraordinário do PSD, que decorre em Aveiro, Rio veio explicar que, com a antecipação de calendário que defende (diretas em 20 de novembro e congresso entre 10 e 12 de dezembro), "os militantes não têm tempo de pagar as suas quotas".



"A proposta que faço, dado o caráter absolutamente excecional disto tudo, é que também tenhamos abertura excecional e votem os militantes", afirmou.



Rio salientou que, com esta alteração, "a legitimidade da eleição sai mais reforçada, porque eleição mais aberta não pode haver".



"Alguém tem medo disto? Eu não tenho medo de eleições", assegurou.



Questionado sobre a posição que defendeu em 2019 - quando a direção rejeitou a proposta do então candidato à liderança Luís Montenegro - para abrir os cadernos, Rio insistiu que continua a pensar que "a lei devia obrigar os partidos a exigirem um pagamento de uma quota".



"Agora, estamos numa situação absolutamente excecional porque vamos ter eleições legislativas, temos de ter soluções excecionais a não ser que queiram fechar muito os cadernos", justificou.



Para o presidente do PSD, "o ideal" seria, como tem defendido, que as eleições internas só se realizassem depois das legislativas de 30 de janeiro, insistindo ter mandato até fevereiro.



"Aí a regra seria a normal e transversal [de pagamento de quotas]", referiu, dizendo que, se "aconteceu um terramoto", o PSD não pode agir como numa situação normal.



Questionado sobre a possibilidade de abrir a eleição a simpatizantes, Rio admitiu que "o ideal" seria a realização de primárias, mas considerou o tempo demasiado curto para esse processo.



Sobre a sugestão do seu opositor Paulo Rangel de diretas em 27 de novembro, Rio disse não querer "entrar em rodriguinhos".



"Se se passa para 27, tudo é empurrado uma semana para a frente. Querem eleições numa altura que não devia haver, então vamos fazer o mais depressa possível, porque não sei se a esta hora o PS está a fazer alguma ação de campanha", afirmou, considerando que este tipo de discussão só é usado por quem "politicamente não tem força".



Rangel exige quotas em dia para se poder votar





O candidato à liderança Paulo Rangel rejeitou hoje a proposta de Rui Rio para que todos os militantes ativos do PSD possam votar, mesmo sem quotas pagas, para "não mudar regras a meio do jogo".



Na intervenção do Conselho Nacional, que decorre à porta fechada e segundo relatos feitos à Lusa, o eurodeputado disse preferir que as eleições diretas ocorram em 27 de novembro - em vez de a 20, como defende Rio - para garantir todos "os direitos dos militantes".



Rangel apoiou ainda a uma nova proposta do eurodeputado José Manuel Fernandes, que implicaria a realização de uma eventual segunda volta em 01 de dezembro, e o Congresso no fim de semana de 3 a 5 de dezembro, admitindo abertura para o realizar também de 10 a 12 de dezembro.



"Temos condições de sair daqui como um partido com uma imagem extraordinária", defendeu, apelando para uma negociação entre as duas candidaturas para fixar estes prazos.



Rangel reiterou a recusa de suspender as eleições diretas até depois das legislativas - "vejam o que fez ao CDS, no PSD cilindrará o partido" -, pedindo que as candidaturas se "sentem e conversem", recebendo muitas palmas nesta parte da intervenção.



Num Conselho Nacional muito participado - com mais de duas centenas de pessoas, entre membros eleitos, participantes e observadores -, Rangel defendeu que os portugueses "já perceberam que a opção para primeiro-ministro" é entre ele e Rui Rio.



"António Costa está fora de jogo", afirmou.



Mostrando-se disponível para a antecipação de prazos de todo o calendário eleitoral, Rangel recusou, contudo, a proposta de Rui Rio para que votem todos os militantes ativos, mesmo sem a quota de dezembro paga, como determina o regulamento atual.



"As leis eleitorais não se mudam quando os processos eleitorais já começaram. Tudo o que tenha a ver com prazos devemos tentar mexer, tudo o que esteja fora disso, não devemos mexer", defendeu, considerando que a data de 27 de dezembro permitiria "manter todos os direitos dos militantes", incluindo manter o prazo limite de pagamento de quotas para 17 de dezembro.



