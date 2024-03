"Disponível para ceder". Ventura promete chumbar Orçamento se AD recusar negociação com Chega

Em entrevista à TVI/CNN na noite de segunda-feira, André Ventura voltou a frisar que se inaugurou“Os portugueses, sabendo o que dizia o PSD - que não queria nenhum entendimento com o Chega - tinham tudo na mesa à direita, onde há uma grande maioria: dar uma maioria a um partido, ou dar uma distribuição de votos pelos dois com grande proximidade”, afirmou.“Os portugueses acabaram pela segunda via, que foi dizer”.Insistindo que “os portugueses quiseram um governo a dois”, Ventura garantiu nunca ter dito que ia apresentar uma moção de rejeição, tendo apenas referido que “não excluía nenhum cenário”.

A questão dos polícias e a das pensões são fundamentais para o Chega, que pede, por isso, negociação.

Quanto ao Orçamento do Estado, quis deixar claro que “se não houver nenhuma negociação, isso é humilhar o Chega” e “espezinhar um milhão e tal de portugueses”, pelo que votará contra.

André Ventura garantiu ainda que, se a AD lhe pedisse que abandonasse a proposta da prisão perpétua e, em troca, desse o suplemente de missão aos polícias e aumentasse as pensões, o Chega “assinava na hora”.

AD e Chega têm "caminho para convergir"



O presidente da força política que ficou em terceiro lugar nas eleições de domingo acredita que os dois partidos têm “caminho para convergir”, mas quePara o líder partidário, se um bloco central com PSD e PS avançasse, ficaria na mesma claro para Portugal que “são dois partidos contra o Chega”.

Ventura disse não ter falado ainda com Luís Montenegro desde que o parabenizou pela “aparente vitória” de domingo.

André Ventura exclui, no entanto, essa hipótese, até porque “numa situação em que o líder do Partido Socialista (…) disse”.

“Ou há acordo, ou não há (…). Tem de haver um acordo para que haja estabilidade”, continuou, dizendo que esse acordo tem de incluir os nomes que compõem o Governo.





“Não tem a ver com ser do Chega, eu até já abri uma hipótese de serem independentes. Muitas vezes temos bons independentes na saúde, na educação, na justiça”, afirmou.

Nesse sentido, André Ventura garantiu que “não são os lugares que motivam o Chega”, mas que este não pode aceitar ministros “que representam o passado e não o futuro”.