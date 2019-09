Disputa renhida entre PSD e PS na freguesia natal de Jardim e Cafôfo

Lusa23 Set, 2019, 07:35 | Política

Nesta freguesia do concelho do Funchal, os sociais-democratas conquistaram 38,21% dos votos, enquanto o PS arrecadou 37,51% dos votos, segundo os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Comparando estes resultados com os das eleições em 2015, apesar da derrota, os socialistas mais do que duplicaram o número de votos na freguesia de Santa Luzia, crescendo dos 364 votos (12,71%) arrecadados com a coligação PS-PTP-PAN-MPT para 1.188 votos (37,51%) conquistados no domingo pelo PS, mas que apenas lhe permitiu garantir o segundo lugar das opções dos votantes.

Mantendo a liderança, o PSD verificou uma perda de votos na freguesia natal do social-democrata Alberto João Jardim, descendo dos 1.265 votos (44,17%) em 2015 para os 1.210 votos (38,21%) contabilizados nas eleições de domingo para a assembleia legislativa regional da Madeira.

Apesar da derrota do socialista Paulo Cafôfo na freguesia de onde é natural, o PS conseguiu tirar o primeiro lugar ao PSD no concelho do Funchal, liderança que os sociais-democratas asseguravam desde as primeiras eleições legislativas regionais da Madeira, em 1976.

No Funchal, o PSD registou 44,60% dos votos em 1976, o que lhe garantiu a liderança nas opções dos votantes, primeiro lugar que assegurou em todas as eleições legislativas regionais da Madeira até 2015, ano em que contou com 42,49% dos votos.

Nas eleições de domingo, o PS venceu no Funchal, com 39,00%, seguindo-se PSD com 37,09% e CDS-PP com 5,74%.

Com origens em Arco de São Jorge, no concelho de Santana, o social-democrata Miguel Albuquerque, que é atual presidente do Governo Regional da Madeira, assegurou a vitória do PSD nesta freguesia, com 48,48%, mas perdeu a maioria absoluta conquistada em 2015, com 60,15%.

Nestas eleições, a descida dos votos do PSD na freguesia de Arco de São Jorge é acompanhada do crescimento do PS, que passou a ocupar o segundo lugar das opções dos votantes, com 28,79%. Em 2015, ao concorrer com a coligação PS-PTP-PAN-MPT, os socialistas ficaram em quatro lugar, com 3,69%, depois do PSD, com 60,15%, do CDS-PP, com 24,72%, e do PCP-PEV, com 3,69%.

O PSD venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo Juntos Pelo Povo (JPP), com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquistou um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos.

Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados para a Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47.

O Bloco de Esquerda obteve 1,74% dos votos, PAN 1,46%, PURP 1,23%, RIR 1,21%, PTP 1%, Aliança 0,53%, Iniciativa Liberal 0,53%, Chega 0,43%, PDR 0,42%, PCTP/MRPP 0,42%, MPT 0,35% e PNR 0,19%.

A abstenção foi de 44,49%, tendo votado 143.190 dos 257.967 inscritos.

Registaram-se 706 votos em branco (0,49%) e 2.530 nulos (1,77%).