Dissidências no Chega. Vereadores perdem confiança política

O vereador de Sesimbra faz parte do executivo da cidade e o vereador eleito pelo Chega no Seixal viabilizou o orçamento do município.



André Ventura diz que houve uma "violação" das diretrizes do partido por parte de ambos. Desde as autárquicas, o dirigente partidário já perdeu três vereadores em discordância com o Chega.