Dissolução do Parlamento. Vieira da Silva diz que é "situação de exceção"

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O antigo ministro do Trabalho Vieira da Silva diz que a dissolução da Assembleia da República é uma situação de exceção. E que não deve ser recorrente no discurso político. São as críticas do ex-governante socialista ao presidente da República.