Distritais do PSD querem consenso com direção para ato eleitoral

", afirmou o presidente da distrital de Viana do Castelo, Olegário Gonçalves.O social-democrata falava aos jornalistas após a reunião, na quinta-feira, em Marrazes, Leiria, na qual foram analisados os resultados das eleições legislativas e foi abordado o próximo Conselho Nacional do partido, no sábado, em Barcelos.No encontro estiveram 10 representantes de distritais e outras sete manifestaram concordância com a posição assumida.Questionado se o encontro das distritais pretendia antecipar esse calendário, Olegário Gonçalves respondeu que "a ideia não é essa".", disse.", declarou, admitindo que





Não se falou em candidatos







No início de fevereiro, no final da reunião da Comissão Política Nacional do PSD, Rui Rio confirmou que irá deixar a presidência do partido na sequência dos resultados das legislativas e remeteu para o Conselho Nacional a marcação da data das próximas diretas, manifestando vontade de sair, no máximo, até ao início de julho.No encontro, não foram abordados nomes de candidatos à sucessão de Rui Rio.", garantiu Olegário Gonçalves, adiantando que as distritais rejeitam a eventual realização de um congresso programático antes das diretas, que "deve ficar para o futuro", depois da eleição do novo líder do PSD.No sábado, o Conselho Nacional do PSD poderá estabelecer um calendário para eleições diretas e congresso ou apenas uma baliza temporal, remetendo para outra reunião a aprovação do processo, com a formulação da ordem de trabalhos da reunião.

O presidente da distrital de Leiria, Hugo Oliveira, salientou que "não há nenhum processo eleitoral iniciado ainda e, portanto, não pode haver candidatos", referindo que o PSD tem um líder que "dará o cronograma ao próximo processo eleitoral a revelar no próximo Conselho Nacional".