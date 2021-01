Do "murro na mesa" de Rio ao "cartão amarelo" do BE. Governo debaixo de fogo pela gestão da pandemia

As críticas choveram no Parlamento, durante o debate que antecedeu a votação do novo decreto presencial que define as regras para o próximo período de emergência, até 14 de fevereiro.







O Governo e o primeiro ministro foram acusados de "falta de preparação", de "arrogância" e de "desorientação" por quase todas as bancadas, que denunciaram a situação "grave" que o país está a viver, uma "terceira vaga brutal", e uma "situação sanitária calamitosa".

Centro e direita apontam o dedo



Sem hesitações,, que, afirmou, devem ser referidas com "toda a frontalidade".

O líder social-democrata comparou o atual estado de emergência a uma "situação de retaguarda numa guerra" e lembrou que, se de início seriam compreensíveis erros, "hoje, quase um ano volvido, a situação é bem diferente, o Governo tem obrigação de responder com mais competência". "Ordem e contra ordem dá desordem", sublinhou.







Críticas fortes vieram também de Telmo Correia, do CDS-PP, para quem este "é um Governo que tem um problema com a verdade", que faz "propaganda quando tudo corre bem" e que "quando corre mal nunca é nada com eles, o problema é dos portugueses, é da variante britânica, é do cozinheiro"., afirmou.

O deputado centrista lembrou que os "especialistas" consideraram que "a segunda vaga, e sobretudo a terceira vaga, foram subestimadas" e que o agravamento se deve à falta de medidas eficazes e às "hesitações" do executivo. "A questão das escolas foi o maior exemplo de desorientação", frisou.





"Os melhores exemplos fecharam as fronteiras", afirmou, lembrando o caso da Alemanha que esta quarta-feira proibiu a entrada a pessoas oriundas de Portugal, entre outros países. O deputado, e para já líder demissionário do Chega, criticou os "ziguezagues" do Governo quanto às escolas, e denunciou o Governo por ser forçado à "velha estratégia da mão estendida ao mundo", que "nos devia envergonhar a todos".

André Ventura criticou a falta de encerramento de fronteiras, que seria poucos minutos depois anunciada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

André Ventura apontou o dedo igualmente à mudança na estratégia de vacinação. "Demos e daremos vacinas a políticos quando os portugueses lá fora ainda não foram vacinados", entre médicos, bombeiros ou polícias, que estão "na linha da frente". "Só há uma palavra: vergonha", afirmou Ventura.







Do propalado milagre português da primeira vaga passamos ao lugar de pior país do mundo, repito, pior país do mundo nas últimas semanas no que toca a infetados e a fatalidades por milhões de habitantes", criticou, mencionando um SNS "a rebentar pelas costuras" e um "sistema de rastreio da pandemia incapaz de controlar as cadeias de transmissão". Já João Cotrim, da Iniciativa Liberal, defendeu uma nova estratégia para evitar sucessivos confinamentos gerais. "por milhões de habitantes", criticou, mencionando um SNS "a rebentar pelas costuras" e um "sistema de rastreio da pandemia incapaz de controlar as cadeias de transmissão".

O líder da IL também afirmou que, pior do que a forma como tem estado a ser gerida a pandemia, sem o Governo "fazer ideia daquilo que funciona no combate ao vírus", é a sua "incapacidade" de admitir "os erros".



"Cartão amarelo"





grave situação epidemiológica de Portugal "não pode ser objeto de demagogia política".



Na sua intervenção, a líder parlamentar do PS elogiou igualmente a "resiliência" do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O pontapé de saída da intervenção partidária no debate sobre a renovação do estado de emergência foi dado pela líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, para quem aNa sua intervenção, a líder parlamentar do PS elogiou igualmente a "resiliência" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ana Catarina Mendes reconheceu que "há hoje mais mortos, mais infetados", assim como atrasos nas vacina, "apesar dos esforços".







Mas os partidos mais à esquerda também não pouparam o executivo liderado por António Costa.







as respostas mínimas, as poupadinhas, aquelas que custam tanto às famílias, à economia e pelas quais pagaremos tanto no futuro."

O Governo está a falhar na "estabilidade e preparação", e, quanto à falta de apoios ao Serviço Nacional de Saúde, "não há preparação, corre-se atrás do prejuízo", acusou o deputado bloquista, para logo após lembrar que falta estabilidade "às escolas, alunos, professores, famílias", e os atrasos nos apoios.



Para o PCP, a prioridade deveria ser dada à quebra das cadeias de contágio, a par dos apoios sociais e económicos. "O nosso futuro não pode ser confinamento permanente", lembrou o deputado comunista António Filipe, deixando dois apelos.



O primeiro, a que a vacinação cumpra os "objetivos que estavam definidos" e que Portugal diversifique a aquisição de vacinas, sem estar "limitado aos contactos da União Europeia com farmacêuticas que não têm capacidade de produção suficiente". Depois, os apoios às famílias e à economia têm de "sair do papel". Entre outros, o pagamento dos salários a 100 por cento a quem está confinado.



Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, não hesitou em mostrar um "cartão amarelo a um Governo que, para enfrentar uma das piores crises que alguma vez tivemos pela frente, escolhe sempreO Governo está a falhar na "estabilidade e preparação", e, quanto à falta de apoios ao Serviço Nacional de Saúde, "não há preparação, corre-se atrás do prejuízo", acusou o deputado bloquista, para logo após lembrar que falta estabilidade "às escolas, alunos, professores, famílias", e os atrasos nos apoios.Para o PCP, a prioridade deveria ser dada à quebra das cadeias de contágio, a par dos apoios sociais e económicos. "", lembrou o deputado comunista António Filipe, deixando dois apelos.O primeiro, a que a vacinação cumpra os "objetivos que estavam definidos" e que Portugal diversifique a aquisição de vacinas, sem estar "limitado aos contactos da União Europeia com farmacêuticas que não têm capacidade de produção suficiente". Depois, os apoios às famílias e à economia têm de "sair do papel". Entre outros, o pagamento dos salários a 100 por cento a quem está confinado.

Já o PAN, que anunciou votar a favor do novo estado de emergência uma vez que "a situação sanitária é calamitosa", afirmou ser necessário "exigir mais do Governo".

André Silva quer mais medidas para evitar a insolvência das empresas e apontou o problema da saúde mental, o qual "agora mais que nunca deve ser aposta vital de Portugal".

Governo "não deserta"



A defesa das acções do Governo foi feita pela ministra da Saúde e pelo ministro da Administração Interna.





s governantes "não desertam" num monento tão dificil e continuam "a lutar". Antes mesmo das intervenções dos deputados, Marta Temido disse na Assembleia que o





Já Eduardo Cabrita acusou os partidos da direira de sofrerem de "amnésia", entre outras críticas.

O ministro da Administração Interna anunciou ainda o encerramento das fronteiras do país, de forma a "proteger os cidadãos nacionais".





O novo período de estado de emergência foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP e PAN, assim como da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues.

PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada Joacine Katar Moreira votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.