Dois anos da eleição de Marcelo. Relação com Belém "é sempre igual"

24 Jan, 2018

Em declarações à Antena 1 e à agência Lusa, após uma reunião em Davos com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, o primeiro-ministro recordou esta quarta-feira o facto de a atual fórmula governativa ter entrado em funções com Cavaco Silva em Belém.

A democracia, defendeu Costa, tem mostrar “grande vitalidade, sendo a originalidade da atual solução de governo uma boa demonstração disso mesmo”.

“O relacionamento que temos com o Presidente da República é sempre igual: solidariedade institucional e cooperação institucional. Foi assim com o Presidente Cavaco Silva, que nos deu posse, e tem sido assim com o Presidente que lhe sucedeu, professor Marcelo Rebelo de Sousa”, redarguiu António Costa a propósito dos dois anos desde a eleição do atual Chefe de Estado.



“Se a personalidade entre os dois é diferente? É manifesto que é diferente, mas o Governo relaciona-se com os órgãos de soberania independentemente de quem os ocupa”, acentuou Costa, referindo-se ainda ao atual Presidente e ao antecessor.



Antena 1



Recuando a novembro de 2015, quando o Executivo apoiado à esquerda tomou posse, António Costa afirmaria: ”Começámos bem com o professor Cavaco Silva e continuamos bem com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Continuaremos bem com um próximo Presidente”.O chefe do Governo foi também questionado sobre recentes declarações do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, sobre a necessidade de contrariar um clima de “cansaço institucional”. Costa vê antes um país que “vive com normalidade, o que é saudável”.“Temos de prosseguir essa trajetória de normalidade, já que o país não pode viver na dúvida ou na incerteza sobre o que vai acontecer amanhã. Desde que este Governo foi criado, o que os portugueses mais apreciam é a situação de estabilidade, não só política, mas também social e económica, com diálogo saudável entre os diferentes órgãos de soberania”, vincou.“A forma como no Parlamento foi possível gerar uma solução maioritária, que permitiu uma alternativa de políticas que têm dado bons resultados, a par com o bom relacionamento institucional entre todos os órgãos de soberania, primeiro com um Presidente da República e depois com outro, são aspetos que as pessoas muito apreciam e que desejam que tenham continuidade”, rematou o governante.