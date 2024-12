A Iniciativa Liberal tem dois candidatos à liderança. O atual presidente do partido, Rui Rocha, anunciou a recandidatura e vai enfrentar Rui Malheiro.

Tiago Mayan desistiu da corrida por ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no Porto.



As próximas eleições estão marcadas para fevereiro. Rui Rocha insiste na prioridade da reforma do Estado.