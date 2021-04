Dois desfiles no dia de todos na Avenida da Liberdade

por não fazerem parte dessa mesma organização e devido ao contexto pandémico.



A polémica marcou a semana até ao recuo na decisão, e acabou por ser minimizada pelos representantes dos partidos presentes na Avenida da Liberdade, que sublinharam ser este um dia "de todos", incluindo Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que desfilou com o seu partido e não com os integrantes da Comissão.





Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, afirmou "todos cabem aqui". "Abril é que é dono deste desfile", acrescentou.



Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista, preferiu afirmar que "esta é uma data de união de todos os portugueses", e não susceptível de fait-divers e de "guerras".



Já Catarina Martins explicou apenas que sempre desceu a Avenida integrada no meio do desfile por uma questão de preferência e recusou fazer "um caso à volta dos festejos". "Não tem sentido nenhum", afirmou.

Texto e regras polémicos

Cotrim de Figueiredo, o deputado único do Iniciativa Liberal, explicou que a organização do desfile do partido já estava adiantada quando se deu o recuo da organização, que acusou de

A participação no desfile deste ano foi condicionada pelas regras impostas pela Direção-geral da Saúde devido à pandemia e pela subscrição de um texto que alguns consideraram marcado pela ideologia de esquerda e não inclusivo. O texto, assinado por todas as organizações que constituiram a comissão, defendia que para "cumprir Abril" é preciso impedir que sejam os trabalhadores as principais vítimas da pandemia, esperando que não haja um recuo "na reposição e aumento de rendimentos e salários, na estabilidade laboral, no reforço dos serviços públicos", terminando com uma crítica ao ressurgimento da extrema-direita em Portugal.



Entre as regras a cumprir, esteve o limite de doze pessoas por cada organização, formando "duas filas de seis, separadas de dois metros", o registo autorizado de todos os participantes (para facilitar o trabalho das autoridades de saúde na eventualidade de surgir algum surto) e as já habituais máscaras e desinfetantes.





Devido ao mal estar gerado pela proibição inicial da participação do IL e do Volt, a Comissão organizadora recuou sexta-feira, explicando que a opção de realizar este ano, "não uma manifestação popular", mas "um desfile comemorativo, com grande limitação do número de participantes", teve como objetivo garantir o cumprimento das medidas e recomendações de saúde pública e "nunca, qualquer sentimento de sectarismo ideológico".



A abertura da celebração acabou por se alargar a todos os interessados, desde que cumpridas as regras sanitárias e o Volt aceitou desfilar integrado nas comemorações da Comissão



O Iniciativa Liberal considerou a decisão "tardia" e uma reação apenas às fortes criticas à decisão "sectária" inicial. Avançou por isso à mesma com o seu próprio desfile, metros atrás do primeiro.



Marca diferente entre os dois desfiles foi igualmente a cor. O primeiro integrou sobretudo a cor vermelha, enquanto o IL preferiu o azul forte.



O bom tempo acabou por convidar à participação popular, tanto a desfilar como a ver, nas laterais. A maioria das pessoas procurou respeitar o distanciamento e o uso de máscaras foi generalizado.



Devido aos constragimentos da participação, a Comissão organizadora convidou ainda os cidadãos a cantar a "Grândola Vila Morena" à janela, seguida do Hino Nacional, como no ano passado, desta vez pelas 18:00 (hora da rendição de Marcelo Caetano em 1974).



O desfile terminou na Praça dos Restauradores e depois, as duas viaturas Chaimite que nele participam, iniciaram um percurso por Lisboa, passando por alguns dos principais lugares simbólicos dos acontecimentos ocorridos no dia 25 de Abril de 1974, entre eles, a Praça do Comércio, o Largo do Carmo ou a Rua António Maria Cardoso (onde estava sediada a PIDE).

