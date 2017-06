Doze técnicos formam comissão independente para investigar incêndios

RTP 28 Jun, 2017, 23:02 / atualizado em 28 Jun, 2017, 23:07 | Política

A missão desta comissão técnica independente consiste na “avaliação dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã”.



“A comissão deve ser composta por 12 técnicos especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional e com competências em Proteção Civil, prevenção e combate de incêndios florestais, circunstâncias climáticas, ordenamento florestal e comunicação”, de acordo com o texto a submeter a Eduardo Ferro Rodrigues.A comissão técnica nasce de uma proposta do PSD que teve a aceitação do primeiro-ministro e de outros partidos com assento parlamentar, à exceção do PCP e do PEV.



Seis dos elementos da comissão técnica independente deverão ser designados pelo presidente da Assembleia da República, uma vez auscultados os grupos parlamentares. Outros seis serão “indicados pelo Conselho de Reitores” e igualmente “designados pelo presidente da Assembleia da República”.



“Para o desempenho da missão, a comissão deve analisar e avaliar a atuação de todas as autoridades do sistema de Proteção Civil e do dispositivo de combate a incêndios, dos sistemas de comunicações e informações e de serviços públicos relevantes”, lê-se no mesmo texto.



Na proposta sublinha-se também “a obrigatoriedade das entidades públicas e privadas darem todas as informações necessárias para o cumprimento da missão”.



O mandato da comissão técnica independente “deve ser de 60 dias a contar da data da constituição, prorrogáveis por mais 30 dias até à conclusão dos trabalhos”.



O texto final deverá ser votado na generalidade, na especialidade e em votação final global na sexta-feira.