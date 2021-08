Duarte Cordeiro defende diálogo à esquerda sem "tentações de autossuficiência"

"A primeira mensagem que quero partilhar convosco é a importância de prosseguirmos o rumo que traçámos com entendimentos com os partidos à nossa esquerda e com os partidos ambientalistas, construindo respostas e soluções para melhorar a vida dos portugueses permitindo a estabilidade necessária cumprir o Programa do Governo e terminar a legislatura", afirmou Duarte Cordeiro, após subir ao palco do Portimão Arena, no distrito de Faro, para discursar no 23.º Congresso Nacional do PS.

Nomeando o PCP, o PEV, o Bloco de Esquerda e o PAN, o governante e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS acrescentou: "Ainda temos muito caminho para percorrer, em convergência, reformas e transformações, para garantir resiliência e mais crescimento, permitindo uma vida melhor para todos. Não podemos ter tentações de autossuficiência".

"Será à esquerda que devemos procurar assegurar a estabilidade e boas políticas de que precisamos para recuperar o país e garantir o futuro", sustentou Duarte Cordeiro.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares apontou "os vários entendimentos políticos com o PCP, o PEV, o Bloco de Esquerda e o PAN nos vários Orçamento do Estado" na última legislatura como responsáveis por "uma rápida recuperação de rendimentos e direitos após quatro anos de austeridade de um Governo de direita" e pela criação de "condições para o crescimento e para a convergência".

Na atual conjuntura, argumentou que foi possível, com os parceiros à esquerda, dar "uma resposta à crise económica e social consequência da pandemia muito diferente das resposta que a direita aplicou à crise das dívidas soberanas".

Duarte Cordeiro disse que o anterior Governo PSD/CDS-PP "retirou direitos, cortou nos salários, cortou nos rendimentos, cortou nos apoios sociais, conformou-se com a austeridade como a única resposta possível a nível europeu, e com isso acentuou a depressão, promoveu recessão económica e agravou um ciclo recessivo no nosso país".

"Só neste último ano, o Governo do PS aplicou medidas de proteção de emprego, aumentou rendimentos, alargou apoios sociais, apoiou empresas, negociou e conseguiu soluções europeias com a liderança do nosso país para a crise a nível europeu. E o resultado está à vista, os dados do emprego e da atividade económica são muito evidentes", contrapôs.

Segundo o dirigente socialista e governante, pode concluir-se que "um Estado social forte é a melhor proteção para as pessoas e para as empresas" e que "as políticas de investimento público e as políticas de apoio ao rendimento são aquelas que permitem uma rápida recuperação do país".

Relativamente ao futuro, Duarte Cordeiro apontou o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os fundos do quadro financeiro plurianual da União Europeia e os próximos Orçamentos do Estado como instrumentos para uma "transformação do país", com melhorias no emprego, nos salários e na competitividade da economia.

"Os portugueses esperam do PS a capacidade de prosseguir e concluir esta legislatura, esperam que saibamos agarrar as oportunidades que temos pela frente para tornar o país mais desenvolvido e coeso. Vamos mostrar aos portugueses que, como sempre, podem contar connosco", apelou.