O ministro do Ambiente garante que o Governo continua coeso e a trabalhar nos problemas do país. A Iniciativa Liberal insiste que há ainda muito por explicar sobre a saída do secretário de Estado da Defesa e o Bloco de Esquerda que não faltam problemas por resolver. Já o PCP recusa ver o país como um lamaçal e diz que nem todos os políticos são iguais.