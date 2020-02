Duarte Cordeiro lança hoje recandidatura à liderança da FAUL do PS

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares desde o início da presente legislatura, foi eleito pela primeira vez presidente da FAUL - a segunda maior estrutura federativa após a do Porto - em 2018, sucedendo neste cargo ao atual deputado e presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

A sessão de apresentação da recandidatura de Duarte Cordeiro, que não deverá ter oposição interna organizada, está marcada para as 21:00 de hoje no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras (Lisboa).

Duarte Cordeiro, adepto do Sporting, antigo líder da Juventude Socialista e conotado com a ala esquerda do seu partido, apresenta a sua moção de orientação política, intitulada "A construir um futuro para todos", no sábado, pelas 15:00, no Centro de Exposições de Odivelas.

A recandidatura de Duarte Cordeiro tem como mandatário o dirigente socialista José Manuel Mesquita e o congresso da FAUL vai realizar-se no dia 04 de abril no Pavilhão Paz e Amizade em Loures.

No plano político, Duarte Cordeiro, que foi também vice-presidente da Câmara de Lisboa, surpreendeu a estrutura da FAUL quando anunciou que não integraria as listas de candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa para as eleições legislativas.

Mesmo assim, Duarte Cordeiro integrou a estrutura de direção de campanha do PS para as eleições legislativas e, na sequência da formação do novo Governo, o primeiro-ministro, António Costa, chamou-o para continuar a desempenhar as funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.