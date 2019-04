Durão Barroso garante que nunca recebeu qualquer pressão da EDP

Lusa13 Abr, 2019, 14:58 | Política

Esta posição é defendida numa das 23 respostas que Durão Barroso deu, por escrito, à comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, sendo o único antigo chefe de executivo que, até ao momento, respondeu às perguntas dos deputados.

"Nunca recebi qualquer `pressão` da EDP durante esse ou outro período", assegurou.

Na pergunta 14, os deputados da comissão de inquérito perguntam ao antigo chefe do executivo se "alguma vez foi pressionado pela EDP durante o período de construção da legislação dos CMEC".

Já sobre as declarações de João Talone, antigo presidente da elétrica, que mesma comissão de inquérito disse que a "EDP esteve fortemente envolvida" no desenho dos CMEC, Durão Barroso considerou ser normal.

"Parece-me absolutamente normal (o contrário é que seria de estranhar) o envolvimento nesse processo de todos os principais `players`, sobretudo aqueles diretamente ligados ao interesse do Estado", defendeu.

Instado a fazer um balanço sobre os CMEC, o antigo primeiro-ministro deixou claro que "seria imprudente" fazê-lo, afirmando não estar em condições de se pronunciar sobre qualquer estimativa de custos.

"Trata-se de matéria em que não pretendo ter qualquer `expertise` técnica e a qual não segui suficientemente para além, claro está, do papel (que plenamente assumo) que nela tive como primeiro-ministro, definindo as orientações políticas gerais, as quais estou seguro terem sido as adequadas do ponto de vista do interesse nacional", destacou.