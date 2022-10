Incompatibilidades. Marcelo evita "falar de casos concretos" mas vê "democracia a funcionar"

Foto: José Coelho - Lusa

Questionado este sábado, durante a visita oficial a Chipre, sobre a mais recente polémica relacionada com eventuais incompatibilidades no seio do Governo, agora a envolver o ministro Pedro Nuno Santos, o presidente da República escusou-se a "falar em casos concretos". Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "a todo o momento é possível recorrer ao Tribunal Constitucional" para a reavaliação da lei em causa.