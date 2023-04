"E-mails" trocados no caso TAP atrasam viagem de Costa para a Coreia do Sul

Em resposta à agência Lusa o primeiro-ministro considera o caso muito grave e refere que se Hugo Mendes ainda estivesse no governo seria demitido de imediato.



António Costa reage também ao impacto que um caso destes faz nas relações com Belém e na imagem do Governo sobre a forma como se relaciona com as empresas públicas.