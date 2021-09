"É onde acaba a maioria absoluta do PS que começa a mudança em Lisboa" diz Catarina Martins

No Largo de São Carlos, em Lisboa, a caravana da campanha autárquica do BE promoveu esta tarde um comício distrital, que juntou os candidatos do partido às autarquias deste distrito, entre os quais a cabeça de lista a Lisboa, Beatriz Gomes Dias.

A fechar a ronda de discursos, a coordenadora do BE, Catarina Martins, trazia uma mensagem clara sobre a corrida eleitoral na capital, onde o BE assinou há quatro anos, para o mandato que agora termina, um acordo pós-eleitoral para a governação da cidade com o autarca socialista, Fernando Medina.

"E agora? Agora, se nos perguntarem o que queremos fazer nos próximos quatro anos, respondemos que queremos fazer o que ainda não foi feito, porque os últimos quatro anos mostraram que é onde acaba a maioria absoluta do PS que começa a mudança na cidade da Lisboa", afirmou.

Segundo a líder do BE, no próximo mandato autárquico em Lisboa é preciso avançar "onde o PS travou", ou seja, é preciso "avançar agora no direito à habitação".

Concorrem à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas do dia 26 de setembro João Patrocínio (Ergue-te), Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!), Bruno Fialho (PDR) e Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa).