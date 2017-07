"É possível baixar a carga fiscal" ao mesmo tempo que se reduz o défice

Fotografia: Pedro Nunes - Reuters

Sábado à noite, em Coimbra, António Costa destacou o crescimento da economia e criticou as políticas do anterior Executivo.



"Aquilo que temos provado neste ano e meio é que é possível baixar a carga fiscal, melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, aumentar a despesa social e, mesmo assim, termos tido o défice mais baixo da nossa democracia", disse António Costa.



O líder do executivo apontou para os exemplos de melhoria nos serviços públicos bem como na economia e nas contas públicas, para depois sublinhar que todos esses sinais positivos não estão a ser conseguidos "à custa dos portugueses", mas "para benefício de todas e de todos os portugueses".



"A direita tem a ideia de que não é possível termos contas públicas sãs e termos um estado social que preste bons serviços à comunidade. A direita não acredita que possamos ter uma economia competitiva sem ser à custa de baixos salários, da precarização laboral e da destruição dos direitos no mundo do trabalho", criticou António Costa.



António Costa salientou ainda que as empresas "estão a investir, estão a criar postos de trabalho e, sobretudo, estão a aumentar as exportações".



"O que queremos é uma economia e finanças públicas ao serviço das pessoas", defendeu o primeiro-ministro.