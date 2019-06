"É preciso um mapeamento da corrupção em Portugal"

RTP

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios, António Maia sublinha que os portugueses precisam de saber, em concreto, onde está a corrupção.



O vice-presidente lamenta que a proposta apresentada pelo observatório para o Orçamento do Estado tenha sido rejeitada.



Uma entrevista que pode ser escutada na integra no programa Conversa Capital, este domingo, depois do noticiário da uma da tarde.



Em matéria de corrupção, "a sociedade civil está comodamente sentada no sofá à espera que os outros façam alguma coisa". António Maia considera mesmo que os cidadãos têm de ser mais íntegros, mais exigentes e denunciar os casos.







Lamenta ainda que em campanha eleitoral, como já está a acontecer, todos os partidos tenham o combate à corrupção como elemento fundamental mas depois, na prática, a perceção de impunidade subsista. Defende, por isso, que é preciso "não ficar só pelas intenções".