"É sempre desagradável". Marcelo destaca três problemas do seu ano: gémeas, Costa e Açores

“Eu tive ao mesmo tempo três situações.Isso foi para mim uma surpresa e foi para o país uma surpresa, e aí começou um novo ciclo político”, começou por enumerar o chefe de Estado.“Quase ao mesmo tempo, nos Açores, há uma crise que atinge o Governo, que obriga a eleições ainda antes das eleições nacionais, e tudo encavalitado”, continuou.

“Pelo meio, acontece que surgiu uma dúvida – que felizmente hoje está claramente esclarecida – (…) que é sempre desagradável”, declarou Marcelo, referindo-se ao caso das gémeas. “Isto suscita da minha parte uma situação pessoal muito desagradável, ainda por cima na pior altura do ano para ter situações pessoais desagradáveis, que é o Natal”, disse o presidente sobre o caso das gémeas.







O presidente frisou, porém, que essa dúvida “não é tão grave como tinha sido relativamente aos abusos sexuais no ano passado, ou a ida ao Catar, ou os fogos florestais”. “Houve situações mais pesadas, mais graves e mais desgastantes”, considerou.







"Isso passou pela cabeça de muita gente, porque durante um mês, um mês e meio, foram constantes as notícias, as dúvidas, as interrogações, as suspeições levantadas. E eu sempre achei que haveria de ser esclarecido", afirmou. Ainda sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, Marcelo relembrou que o país se perguntou que tipo de desgaste o presidente teria ou não "por virtude das dúvidas que foram levantadas" sobre uma causa "que teoricamente era humanitária, desinteressada, altruística", mas que violaria regras de Direito, morais ou éticas. Para o presidente, esta semana "ficou claro que, já depois de o processo estar nas mãos do Governo e seguir aquilo que devia seguir normalmente em termos de sistema de saúde, houve uma intervenção de alguém que, pelos vistos, não tinha conseguido obter através da Presidência da República aquilo que obriga a essa diligência".





Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que lhe serve de "consolação" que os portugueses estejam "firmes", com uma sondagem a mostrar que "mantêm 65 por cento de confiança no presidente, não trocam o conhecimento do presidente de há 20 ou 30 anos por dois ou três meses em que tem havido crise política, em que houve muitas notícias e muitas informações contrárias ao presidente".







O chefe de Estado foi ainda questionado acerca da situação no grupo Global Media, avançando que esteve com o ministro da Cultura. Este transmitiu-lhe que haveria audições na Assembleia da República pedidas pelos deputados e que ele próprio está a acompanhar essa situação.



“Vamos ver o que é que essas audições dão”, declarou, falando num momento “aparentemente muito difícil na vida de um grupo muito prestigiado, com grandes títulos”.