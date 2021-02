EDP. BE diz que governo "fecha os olhos" ao negócio das barragens

Um negócio que, de acordo com o Bloco, terá permitido à EDP poupar 110 milhões em imposto de selo.Durante uma visita às barragens de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, Catarina Martins deixou esse desafio e acusou o Governo de ser cúmplice da EDP.Segundo a líder do BE, ainda houve "a esperança" de que o imposto de selo no valor de 110 milhões de euros, resultante da venda das seis barragens ficasse no território após uma alteração legislativa.



O Ministério das Finanças já rejeitou as acusações do Bloco de Esquerda sobre a venda de barragens da EDP.