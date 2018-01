Eduardo Cabrita aponta primeiro semestre decisivo para avançar com descentralização

Lusa05 Jan, 2018, 14:05 | Política

"Estamos num semestre que é uma janela de oportunidade única para um avanço decisivo neste processo de descentralização. Eu diria que é um semestre [em] que ou se faz ou voltamos a perder décadas", afirmou Eduardo Cabrita, em Lisboa.

O governante, que falava no encerramento de um ciclo de palestras sobre mobilidade, salientou que existe "uma conjugação notável" assente na iniciativa do Governo, na forte motivação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e no trabalho com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

"O que nós tivemos foi um processo de fragilização das estruturas de gestão pública que leva, no fundo, ao abandono dos territórios. E os dramáticos acontecimentos do ano passado, os incêndios foram aqui o elemento mais visível, colocam-nos aqui perante um desafio", admitiu Eduardo Cabrita, advogando que a "valorização dos territórios é um elemento estrutural da salvaguarda da própria viabilidade do país".