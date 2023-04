Eleições antecipadas. Marcelo volta as costas às palavras de Montenegro

Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar as palavras de Luís Montenegro. O líder do PSD disse que está pronto para governar, numa referência às queixas do presidente sobre a falta de uma alternativa clara ao Governo. O chefe de Estado disse que "opiniões há muitas" mas quem decide é ele.