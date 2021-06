Eleições Autárquicas. Rui Rio considera que "erros" do Governo merecem "aviso" dos eleitores

Rui Rio pede que as eleições autárquicas sejam um aviso ao Governo. Na apresentação dos candidatos do PSD ao distrito de Leiria, o líder do partido alertou para o desgaste do executivo e diz que vários ministros já não deviam estar em funções.