Ao contrário do que acontece por cá, os emigrantes não são automaticamente eleitores e têm de pedir o recenseamento no ato de renovação.



Por desconhecimento, muitos não o fizeram e estão impedidos de votar no próximo dia 10 de março.



A correspondente da RTP no Reino Unido, Rosário Salgueiro, dá voz à revolta destas comunidades portuguesas no estrangeiro.