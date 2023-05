Eleições europeias. Governo quer voto em mobilidade a funcionar em pleno

António Costa foi confrontado com o facto de as eleições europeias acontecerem numa altura em que Portugal poderá ter um fim de semana prolongado, em junho, e demonstrou "preocupação". No entanto, diz que será feitos todos os esforços para estar em funcionamento pleno o sistema de voto em mobilidade, para que quem esteja de férias possa votar.