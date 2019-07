Eleições. Miguel Pinto Luz diz que "não é um veto" de Rui Rio que o fará recuar

Lusa30 Jul, 2019, 10:15 | Política

A direção do PSD recusou na quinta-feira a primeira indicação da distrital de Lisboa para incluir o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, como candidato a deputado pelo círculo da capital, disseram à Lusa fontes desta estrutura.

Numa declaração escrita enviada hoje à agência Lusa, Miguel Pinto Luz afirma que esteve disponível para servir o país no parlamento através do PSD, confessando que muito o "honrou o convite da distrital de Lisboa para ser o primeiro nome indicado".

"Sei qual deveria ter sido o caminho do PSD, mas por agora apenas sei muito bem qual o meu caminho, e não é um veto que me irá fazer recuar ou ter dúvidas sobre o futuro", vinca o ex-líder da distrital de Lisboa.

Acerca das listas, Miguel Pinto Luz diz que só lhe "ocorre concordar com o princípio proclamado pelo Dr. Rui Rio há uns meses, quando dizia que o PSD não se deve apresentar a eleições perante os portugueses como um `clube de amigos`".

"Nada mais quero falar neste momento, para além de, mais uma vez, me mostrar disponível para na campanha ajudar o PSD como sempre o fiz", sublinha o vice-presidente da Câmara de Cascais.

Em várias reuniões com a Comissão Política Nacional (CPN), a distrital e o seu líder, o deputado e antigo vice-presidente do PSD Pedro Pinto, reafirmaram que Miguel Pinto Luz "era o primeiro nome" indicado pelo PSD/Lisboa.

No entanto, numa reunião na quinta-feira ao final do dia, a direção referiu que por indicação do presidente do partido, Rui Rio, o ex-líder da distrital de Lisboa Miguel Pinto Luz "não seria uma prioridade", com a distrital a considerar que a sua escolha não estava a ser respeitada.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje em Guimarães, Braga, para votar, de braço no ar, as listas de candidatos a deputados, depois de algumas polémicas relacionadas com exclusões e imposições de nomes pela direção.

O PSD já revelou todos os seus 22 cabeças de lista às legislativas de 06 de outubro, dos quais 17 são novos, o que representa uma mudança de 77%, e só sete já eram deputados na anterior legislatura.