Eleições na Madeira. Tribunal do Funchal mantém candidatura do Chega

Foto: Luís Forra - Lusa

O Tribunal Judicial da Madeira indeferiu o pedido do partido ADN para impugnar as listas do Chega, concorrentes às eleições regionais. A questão liga-se à decisão do Tribunal Constitucional de invalidar a última Convenção do Chega, o que deixa todos os órgãos do partido em situação ilegal e, consequentemente, impossibilita o partido de André Ventura de concorrer às eleições na Madeira.