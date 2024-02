Eleições nos Açores. "Montenegro tem de fazer o trabalho de casa"

O recado foi deixado na Antena 1 pela deputada e dirigente nacional do Chega Rita Matias, na semana em que uma sondagem da Católica para Antena 1, RTP e jornalindica que a direita só terá maioria nos Açores com o apoio do partido de André Ventura.Já Duarte Alves, deputado do PCP, partido que quer voltar a ter um deputado no parlamento açoriano, não poupa nas críticas às décadas de governação socialista na região, mas garante que os comunistas estão abertos a entendimentos.