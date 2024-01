A menos de 15 dias das eleições regionais nos Açores, realizou-se no domingo o debate com todos os candidatos, à exceção do Chega, que optou por faltar.

O líder da coligação PSD/CDS/PPM pediu maioria absoluta. José Manuel Bolieiro defendeu que só assim conseguirá trabalhar sem bloqueios.



O presidente do PS criticou a falta de estabilidade e está aberto ao diálogo com todos, menos com o Chega.